«Тогда я пропотел». Форвард «Спартака» Михаил Мальцев — о совместном обеде с Дацюком

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о совместном обеде с Павлом Дацюком во время выступления за СКА.

«Вчера после игры спрашивали в интервью про гол головой. Потом пытался вспомнить, где-то эта тема уже всплывала, и уже к ночи сообразил. Это же Павел Дацюк мечтал забить головой однажды, а я это читал давно когда-то. А читал я про него всё, так как он всегда был моим любимым игроком.

Много историй – и почему номер 13, и просто связанных с Дацюком тут и вообще рассказывал. Есть ещё такая. Однажды были со СКА в Риге на выезде. Я был «лимитчиком», но играл мало совсем. Там были двухместные столики за обедом. Сидел один как молодой, но вдруг подсел Дацюк. Честно, был приятно удивлён, волновался. Однако Павел Валерьевич сам поинтересовался моим настроением, моей ситуацией. Короче, не знаю до сих пор, может, увидел, что я подзакис, и захотел поддержать. Или просто скучно ему было. Но тогда я пропотел, и вот сам момент до сих пор помню», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

«Кто больше отдастся игре, тот обычно и побеждает». Жамнов — о дерби «Спартака» с ЦСКА
