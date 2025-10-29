Юрий Бабенко пополнил тренерский штаб СКА

В тренерский штаб СКА вошёл Юрий Бабенко, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Бабенко работал ассистентом главного тренера юниорской (2016-2018) и молодёжной сборных России (2016-2019), ассистентом главного тренера московского «Динамо» (2019-2021). В сезоне-2021/2022 был главным тренером «Витязя», затем трудился помощником тренера в «Ак Барсе» (2022-2024), в декабре 2022-го исполнял обязанности главного тренера казанцев. Сезон-2024/2025 отработал в штабе Ильи Воробьёва в ЦСКА.

Как игрок один сезон провёл в СКА – в первый год существования КХЛ набрал за армейцев 13 (4+9) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.