Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Барыс, результат матча 29 октября 2025 года, счёт 4:3, КХЛ 2025/2026

«Барыс» едва не отыгрался с 1:4, но уступил «Авангарду» в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Окулов (Чеккони, Рашевский) – 14:31 (5x5)     2:0 Окулов (Игумнов, Чеккони) – 19:54 (5x5)     3:0 Рашевский (Шарипзянов, Потуральски) – 27:16 (5x5)     3:1 Морелли (Веккионе, Симонов) – 27:37 (5x5)     4:1 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 32:11 (5x4)     4:2 Морелли (Масси, Уолш) – 54:46 (5x5)     4:3 Савицкий (Логвин) – 55:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 15-й минуте первого периода Константин Окулов открыл счёт во встрече. За шесть секунд до конца игрового отрезка Константин Окулов забросил вторую шайбу хозяев, оформив дубль. На восьмой минуте второго периода Дмитрий Рашевский сделал счёт 3:0. Через 21 секунду Мэйсон Морелли забил первый гол гостей в игре. На 13-й минуте периода Дамир Шарипзянов забросил четвёртую шайбу «ястребов» во встрече. На 15-й минуте третьего периода Мэйсон Морелли оформил дубль, сделав счёт 4:2. Менее чем через минуту Кирилл Савицкий сократил отставание гостей до минимума, но на большее гостей не хватило.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Нефтехимиком» дома 1 ноября. «Барыс» 31 октября в гостях сыграет с «Трактором».

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android