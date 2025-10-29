Бен Харпур: игровой стиль «Шанхая» очень схож со стилем «Рейнджерс»

Новичок «Шанхайских Драконов» Бен Харпур рассказал про общение с главным тренером китайского клуба Жераром Галланом перед приходом в команду.

— Жерар Галлан лично приглашал вас в команду?

— Да, мы созванивались. Жерар очень позитивно высказывался о городе и команде. Личный разговор с ним повлиял на моё решение переехать в Петербург.

— Галлан сильно отличается от того, каким был в «Рейнджерс»? В сезоне-2022/2023 вы играли под его руководством.

— На самом деле, нет. Стиль команд очень схож: такие же тренировки и методы построения игры. Это облегчило мою адаптацию, поскольку не пришлось привыкать к чему-то кардинально новому, — цитирует Харпура Metaratings.