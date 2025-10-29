Быков: ситуация с Морозовым — это удар по российскому хоккею, но мы за чистый вид спорта

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил заявление форварда «Спартака» Ивана Морозова, признавшегося в употреблении наркотиков.

— Публичное признание — сильный шаг. Это говорит о том, что он осознал свою вину. Безусловно, за такое нужно наказывать, но, с другой стороны, нужно деликатно отнестись и не сломать карьеру молодому парню. Дать ему шанс. На мой взгляд, из этой ситуации следует извлечь что-то хорошее. Например, использовать её, чтобы объяснить подрастающему поколению, насколько опасен допинг и к чему это может привести.

— Как бы вы себя повели, случись подобное в вашей команде?

— Тут надо понимать, молодой ли это игрок или уже опытный. Плюс какую роль он играет в команде. Отсюда и надо строить разговор. Если это молодой парень, то тут, конечно, надо проводить беседу, работать, а если это опытный игрок с определённым бэкграундом, то тут совсем другие меры.

— История с Морозовым — удар по нашему хоккею?

— С одной стороны — да, с другой — мы не прячемся, мы за чистый вид спорта. Как бы к нам ни относился весь мир, мы делаем своё дело, — приводит слова Быкова Legalbet.