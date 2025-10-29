«Салават Юлаев» дома разгромил «Адмирал» и покинул последнее место таблицы Востока

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Егор Сучков (дубль), Александр Хохлачёв, Артур Фаизов, Александр Жаровский и Ярослав Цулыгин. У «Адмирала» гол забил Степан Старков.

Для уфимского клуба это победа стала четвёртой подряд, благодаря чему подопечные Виктора Козлова покинули последнее место турнирной таблицы Восточной конференции, поднявшись на девятое место.

В следующей игре команды встретятся вновь. Матч в Уфе состоится 31 октября.