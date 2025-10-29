«Салават Юлаев» дома разгромил «Адмирал» и покинул последнее место таблицы Востока
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Сучков – 02:04 (5x5) 2:0 Хохлачёв (Калинюк, Жаровский) – 30:00 (5x4) 3:0 Фаизов (Кузнецов) – 30:32 (5x5) 4:0 Сучков (Жаровский) – 34:51 (5x5) 4:1 Старков (Гутик, Шэн) – 36:51 (5x5) 5:1 Жаровский – 37:43 (5x4) 6:1 Цулыгин (Хохлачёв, Родевальд) – 53:11 (5x5)
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Егор Сучков (дубль), Александр Хохлачёв, Артур Фаизов, Александр Жаровский и Ярослав Цулыгин. У «Адмирала» гол забил Степан Старков.
Для уфимского клуба это победа стала четвёртой подряд, благодаря чему подопечные Виктора Козлова покинули последнее место турнирной таблицы Восточной конференции, поднявшись на девятое место.
В следующей игре команды встретятся вновь. Матч в Уфе состоится 31 октября.
