«В команде есть культ шайбы». Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина — об игре «Северстали»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов оценил игру череповецкой «Северстали» в нынешнем сезоне.

— Знаете, мало говорится о «Северстали». Но команда из Череповца, обладая средними финансовыми и кадровыми возможностями, уже первая на Западе, хотя в этой конференции выступают явные лидеры нашего хоккея. В первую очередь этот факт говорит о качественной тренерской работе. Ну и второй момент – стабильность, в «Северстали» — наигранный состав, нет шараханий из крайности в крайность.

— Чемпионский ЦСКА, в котором вы работали, играл всё-таки от обороны, но «Северсталь» делает ставку на атаку. Это не раздражает?
— Хоккей – это игра, требующая баланса. Перекос в любую сторону забирает у тебя результат. Мне, наоборот, нравится стиль игры «Северстали». В команде есть культ шайбы, она стремится не избавиться от неё, а владеть ей и дорожить ей. Интересно посмотреть процент владения шайбой в КХЛ, не сомневаюсь, что по этому показателю Череповец – один из явных лидеров.

Вот вы спросили об обороне, но в этом сезоне «Северсталь» как раз прибавила именно в защите. Стала играть строже, без перекосов. Отсюда – результат, пусть пока и промежуточный, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

