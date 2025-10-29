Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Шанхая» Валенцов — о СКА: хотим создать им конкуренцию, быть выше

Защитник «Шанхая» Валенцов — о СКА: хотим создать им конкуренцию, быть выше
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов высказался о конкуренции со СКА. Обе команды играют в Санкт-Петербурге.

– Видел комментарий Ника Меркли, который сказал, что он уже чувствует, что «Шанхай» стал главной командой в Петербурге. У вас такие же чувства? Что уже смогли обойти СКА за такое короткое время.
– Давайте мы не будем преждевременно говорить об этом, опередили, не опередили. Такие громкие слова говорить тоже, наверное, не стоит. Мы самобытная команда, которая играет в Питере. И мы хотим показывать хороший хоккей, привлекать болельщиков, чтобы на нас ходили. Мы хотим создать конкуренцию СКА, хотим быть выше армейцев. Это наша задача. Наша задача, в принципе, попасть в плей-офф и проходить дальше и дальше. Мы будем к этому стремиться, — цитирует Валенцова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Бен Харпур: игровой стиль «Шанхая» очень схож со стилем «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android