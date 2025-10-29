Скидки
Плющев: «Северсталь» точно попадёт в плей-офф и будет бороться за Кубок Гагарина

Плющев: «Северсталь» точно попадёт в плей-офф и будет бороться за Кубок Гагарина
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы «Северстали» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Гадать не собираюсь, но думаю, что «Северсталь» точно будет в зоне плей-офф и будет бороться за титул. А насколько далеко пройдут — сложно сказать, ведь дальше идёт перекрёстный плей-офф с Востоком, и там всё решают игры на вылет», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

На данный момент «Северсталь» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 28 очков после 20 проведённых матчей. В следующей встрече клуб из Череповца сыграет с московским «Динамо» 30 октября.

