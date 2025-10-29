Кравец: на первый период повлияла моя ошибка. А потом «Барыс» переиграл «Авангард»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4).

«После игры в Нижнекамске показалось мне, что нужно поменять звенья, но это оказалось ошибкой, которая повлияла на первый период. К сожалению, здесь моя вина, потому что в своих сочетаниях ребята играли намного лучше, достойно отыграли второй и третий период, а первый получился вялым. При этом сдерживали атаки, однако нельзя пропускать за шесть секунд до перерыва, это был плохой гол для нас. А потом мы переиграли «Авангард» и по моментам, и по движению, и по броскам, и в концовке могли решить исход матча в нашу пользу. Надо нам учиться забивать и не делать таких ошибок, как в конце периода. Первый сезон мы вместе работаем, надеюсь, что ребята будут добавлять с каждой игрой, плюс вернутся травмированные», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.