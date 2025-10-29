Скидки
Кравец: на первый период повлияла моя ошибка. А потом «Барыс» переиграл «Авангард»

Кравец: на первый период повлияла моя ошибка. А потом «Барыс» переиграл «Авангард»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Окулов (Чеккони, Рашевский) – 14:31 (5x5)     2:0 Окулов (Игумнов, Чеккони) – 19:54 (5x5)     3:0 Рашевский (Шарипзянов, Потуральски) – 27:16 (5x5)     3:1 Морелли (Веккионе, Симонов) – 27:37 (5x5)     4:1 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 32:11 (5x4)     4:2 Морелли (Масси, Уолш) – 54:46 (5x5)     4:3 Савицкий (Логвин) – 55:21 (5x5)    

«После игры в Нижнекамске показалось мне, что нужно поменять звенья, но это оказалось ошибкой, которая повлияла на первый период. К сожалению, здесь моя вина, потому что в своих сочетаниях ребята играли намного лучше, достойно отыграли второй и третий период, а первый получился вялым. При этом сдерживали атаки, однако нельзя пропускать за шесть секунд до перерыва, это был плохой гол для нас. А потом мы переиграли «Авангард» и по моментам, и по движению, и по броскам, и в концовке могли решить исход матча в нашу пользу. Надо нам учиться забивать и не делать таких ошибок, как в конце периода. Первый сезон мы вместе работаем, надеюсь, что ребята будут добавлять с каждой игрой, плюс вернутся травмированные», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

