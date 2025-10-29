Кравец — о замене вратаря: Шутову фартило больше, «Барыс» с ним увереннее заиграл
Поделиться
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после поражения от «Авангарда» (3:4) рассказал о замене вратаря во время игры. Адама Шила сменил Андрей Шутов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Окулов (Чеккони, Рашевский) – 14:31 (5x5) 2:0 Окулов (Игумнов, Чеккони) – 19:54 (5x5) 3:0 Рашевский (Шарипзянов, Потуральски) – 27:16 (5x5) 3:1 Морелли (Веккионе, Симонов) – 27:37 (5x5) 4:1 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 32:11 (5x4) 4:2 Морелли (Масси, Уолш) – 54:46 (5x5) 4:3 Савицкий (Логвин) – 55:21 (5x5)
«Самое главное, что никто не опустил руки при счёте 1:4. У команды есть характер и есть игроки, которые будут биться до последней секунды. Во втором периоде мы много создали моментов, перебросали «Авангард», наша команда добавила. Смена за сменой приходила уверенность, и в конечном итоге мы смогли забить очень хорошо игравшему Серебрякову.
Нельзя сказать, что в пропущенных голах была вина Шила. Но Шутову сегодня фартило больше, и увереннее команда стала играть с ним в воротах», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
20:55
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:25
-
20:22
-
20:12
-
19:50
-
19:34
-
19:15
-
19:10
-
18:47
-
18:38
-
18:17
-
18:00
-
17:46
-
17:39Юрий Бабенко пополнил тренерский штаб СКА Официально
-
17:22
-
17:08
-
17:06
-
16:47
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:55