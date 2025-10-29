Скидки
Кравец — о замене вратаря: Шутову фартило больше, «Барыс» с ним увереннее заиграл

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после поражения от «Авангарда» (3:4) рассказал о замене вратаря во время игры. Адама Шила сменил Андрей Шутов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Окулов (Чеккони, Рашевский) – 14:31 (5x5)     2:0 Окулов (Игумнов, Чеккони) – 19:54 (5x5)     3:0 Рашевский (Шарипзянов, Потуральски) – 27:16 (5x5)     3:1 Морелли (Веккионе, Симонов) – 27:37 (5x5)     4:1 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 32:11 (5x4)     4:2 Морелли (Масси, Уолш) – 54:46 (5x5)     4:3 Савицкий (Логвин) – 55:21 (5x5)    

«Самое главное, что никто не опустил руки при счёте 1:4. У команды есть характер и есть игроки, которые будут биться до последней секунды. Во втором периоде мы много создали моментов, перебросали «Авангард», наша команда добавила. Смена за сменой приходила уверенность, и в конечном итоге мы смогли забить очень хорошо игравшему Серебрякову.

Нельзя сказать, что в пропущенных голах была вина Шила. Но Шутову сегодня фартило больше, и увереннее команда стала играть с ним в воротах», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

