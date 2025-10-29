Кравец — о замене вратаря: Шутову фартило больше, «Барыс» с ним увереннее заиграл

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после поражения от «Авангарда» (3:4) рассказал о замене вратаря во время игры. Адама Шила сменил Андрей Шутов.

«Самое главное, что никто не опустил руки при счёте 1:4. У команды есть характер и есть игроки, которые будут биться до последней секунды. Во втором периоде мы много создали моментов, перебросали «Авангард», наша команда добавила. Смена за сменой приходила уверенность, и в конечном итоге мы смогли забить очень хорошо игравшему Серебрякову.

Нельзя сказать, что в пропущенных голах была вина Шила. Но Шутову сегодня фартило больше, и увереннее команда стала играть с ним в воротах», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.