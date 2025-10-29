Ги Буше: третий период от «Авангарда» не понравился. «Барыс» почувствовал надежду

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Барысом» (4:3) заявил, что ему не понравился третий период в исполнении своей команды.
«Первый период мы провели уверенно, здорово смотрелись по всей площадке, была видна зрелость. Это наш стиль, так и должны играть. Во втором периоде стали мудрить, выдумывать, от этого пошли потери в нейтральной зоне, не совсем чистые входы, и инициатива стала отходить сопернику. Такое качество нашей игры перешло и дальше, и вот третий период мне, конечно, не понравился. «Барыс» почувствовал надежду на возвращение, чего мы не должны были допускать. Иногда зрелость у нас есть, иногда — нет, но мы продолжаем работать над качеством нашей игры.
Когда ты видишь, что счёт достаточно крупный, то хочешь забить ещё и ещё, полностью фокусируешься на атаке, забывая про оборону. Так инициатива переходит к сопернику, и появляется некая паника, суета. Всё это исходит от того, что мы отходим от своей игры, пытаемся усложнить», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 29 октября 2025
-
20:55
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:25
-
20:22
-
20:12
-
19:50
-
19:34
-
19:15
-
19:10
-
18:47
-
18:38
-
18:17
-
18:00
-
17:46
-
17:39Юрий Бабенко пополнил тренерский штаб СКА Официально
-
17:22
-
17:08
-
17:06
-
16:47
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:55