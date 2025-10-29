Скидки
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: третий период от «Авангарда» не понравился. «Барыс» почувствовал надежду

Ги Буше: третий период от «Авангарда» не понравился. «Барыс» почувствовал надежду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Барысом» (4:3) заявил, что ему не понравился третий период в исполнении своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Окулов (Чеккони, Рашевский) – 14:31 (5x5)     2:0 Окулов (Игумнов, Чеккони) – 19:54 (5x5)     3:0 Рашевский (Шарипзянов, Потуральски) – 27:16 (5x5)     3:1 Морелли (Веккионе, Симонов) – 27:37 (5x5)     4:1 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 32:11 (5x4)     4:2 Морелли (Масси, Уолш) – 54:46 (5x5)     4:3 Савицкий (Логвин) – 55:21 (5x5)    

«Первый период мы провели уверенно, здорово смотрелись по всей площадке, была видна зрелость. Это наш стиль, так и должны играть. Во втором периоде стали мудрить, выдумывать, от этого пошли потери в нейтральной зоне, не совсем чистые входы, и инициатива стала отходить сопернику. Такое качество нашей игры перешло и дальше, и вот третий период мне, конечно, не понравился. «Барыс» почувствовал надежду на возвращение, чего мы не должны были допускать. Иногда зрелость у нас есть, иногда — нет, но мы продолжаем работать над качеством нашей игры.

Когда ты видишь, что счёт достаточно крупный, то хочешь забить ещё и ещё, полностью фокусируешься на атаке, забывая про оборону. Так инициатива переходит к сопернику, и появляется некая паника, суета. Всё это исходит от того, что мы отходим от своей игры, пытаемся усложнить», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

