Ги Буше: третий период от «Авангарда» не понравился. «Барыс» почувствовал надежду

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Барысом» (4:3) заявил, что ему не понравился третий период в исполнении своей команды.

«Первый период мы провели уверенно, здорово смотрелись по всей площадке, была видна зрелость. Это наш стиль, так и должны играть. Во втором периоде стали мудрить, выдумывать, от этого пошли потери в нейтральной зоне, не совсем чистые входы, и инициатива стала отходить сопернику. Такое качество нашей игры перешло и дальше, и вот третий период мне, конечно, не понравился. «Барыс» почувствовал надежду на возвращение, чего мы не должны были допускать. Иногда зрелость у нас есть, иногда — нет, но мы продолжаем работать над качеством нашей игры.

Когда ты видишь, что счёт достаточно крупный, то хочешь забить ещё и ещё, полностью фокусируешься на атаке, забывая про оборону. Так инициатива переходит к сопернику, и появляется некая паника, суета. Всё это исходит от того, что мы отходим от своей игры, пытаемся усложнить», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.