Ги Буше: внутренняя кухня в «Авангарде» великолепная. Летом мы пригласили правильных людей

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о положительном микроклимате внутри команды.

«Внутренняя кухня у нас великолепная, лучшего даже представить невозможно. Одно удовольствие работать с этими ребятами, тренировать их, они все дружны между собой. Все наслаждаются обществом друг друга, и это ещё раз подчёркивает, что мы приняли правильные решения в межсезонье, пригласив правильных людей. На льду, конечно, случаются взлёты и падения, но к таким матчам, как сегодня, мы относимся как к точкам роста. Мы выносим для себя уроки, видим, в чём мы можем прибавить. И снова видим, что если отходим от системы, то сами создаём себе проблемы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.