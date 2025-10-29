Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: внутренняя кухня в «Авангарде» великолепная. Летом мы пригласили правильных людей

Ги Буше: внутренняя кухня в «Авангарде» великолепная. Летом мы пригласили правильных людей
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о положительном микроклимате внутри команды.

«Внутренняя кухня у нас великолепная, лучшего даже представить невозможно. Одно удовольствие работать с этими ребятами, тренировать их, они все дружны между собой. Все наслаждаются обществом друг друга, и это ещё раз подчёркивает, что мы приняли правильные решения в межсезонье, пригласив правильных людей. На льду, конечно, случаются взлёты и падения, но к таким матчам, как сегодня, мы относимся как к точкам роста. Мы выносим для себя уроки, видим, в чём мы можем прибавить. И снова видим, что если отходим от системы, то сами создаём себе проблемы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Ги Буше: третий период от «Авангарда» не понравился. «Барыс» почувствовал надежду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android