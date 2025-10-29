Ги Буше назвал худшую ошибку, которую может допустить тренер в отношении суперзвезды

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что возлагать развитие звёздных игроков на их собственные плечи без контроля — худшая ошибка, которую может допустить специалист во взаимоотношении со звёздным хоккеистом.

«Когда Окулов показывает свой лучший хоккей, то он действительно доминирует, вы можете это видеть. Это очень грамотный игрок, который может действовать в любой ситуации. Такие игроки вдохновляют команду, но не мастерством, а тем, как они выкладываются. Потому что мастерство может лишь впечатлять людей, однако вдохновляет их то, когда игрок проявляет мужество на льду, когда жертвует собой. Нет ничего более вдохновляющего, чем заблокированный бросок. Каких бы суперзвёзд я ни тренировал, они все хотят, чтобы их обучали и тренировали. Худшая ошибка, которую можно допустить тренеру – это позволить звёздам быть самими собой и ничему их не учить», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.