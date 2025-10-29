Игрок «Авангарда» о матче с «Барысом»: победа есть победа, концовка не понравилась никому

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов прокомментировал победу над «Барысом» (4:3) в матче КХЛ.

Играли в целом неплохо, но, чтобы найти ту игру, которую мы немножечко упустили, надо много работать все 60 минут, а то и больше. В концовке сегодня отпустили, надо было сыграть солидно. Наша команда должна играть солидно. Сделаем выводы из этого, всё разберём. Победа есть победа, концовка не понравилась никому. Да, мы хотим играть так, как сегодня в первом периоде: активно, агрессивно, сминать соперника.

Моя серия без голов? Сейчас лучше, чем было. Сентябрь-октябрь – не моё время, попозже начинаю, — сказал Игумнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.