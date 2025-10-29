Скидки
Игрок «Авангарда» о матче с «Барысом»: победа есть победа, концовка не понравилась никому

Игрок «Авангарда» о матче с «Барысом»: победа есть победа, концовка не понравилась никому
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов прокомментировал победу над «Барысом» (4:3) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Окулов (Чеккони, Рашевский) – 14:31 (5x5)     2:0 Окулов (Игумнов, Чеккони) – 19:54 (5x5)     3:0 Рашевский (Шарипзянов, Потуральски) – 27:16 (5x5)     3:1 Морелли (Веккионе, Симонов) – 27:37 (5x5)     4:1 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 32:11 (5x4)     4:2 Морелли (Масси, Уолш) – 54:46 (5x5)     4:3 Савицкий (Логвин) – 55:21 (5x5)    

Играли в целом неплохо, но, чтобы найти ту игру, которую мы немножечко упустили, надо много работать все 60 минут, а то и больше. В концовке сегодня отпустили, надо было сыграть солидно. Наша команда должна играть солидно. Сделаем выводы из этого, всё разберём. Победа есть победа, концовка не понравилась никому. Да, мы хотим играть так, как сегодня в первом периоде: активно, агрессивно, сминать соперника.

Моя серия без голов? Сейчас лучше, чем было. Сентябрь-октябрь – не моё время, попозже начинаю, — сказал Игумнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Комментарии
