Хоккей

Егор Савиков забросил шайбу в дебютном матче за СКА

Комментарии

Защитник СКА Егор Савиков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». 22-летний хоккеист забил гол в своей дебютной встрече за команду из Санкт-Петербурга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА подписал с Савиковым контракт на три года в результате обмена со «Спартаком».

Савиков дебютировал в МХЛ 6 сентября 2020 года в составе «Ладьи». 23 августа 2021 года в результате обмена на Владимира Бобылёва и денежную компенсацию пополнил систему московского «Спартака». Начал выступать в составе фарм-клуба воскресенского «Химика» в ВХЛ. Дебютировал в ВХЛ 9 сентября 2021 года. В октябре был переведён в «Спартак» для участия во встречах КХЛ, где провёл первый матч 11 октября 2021 года.

Агент Егора Савикова прокомментировал обмен игрока из «Спартака» в СКА
