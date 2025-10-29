Егор Савиков забросил шайбу в дебютном матче за СКА

Защитник СКА Егор Савиков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». 22-летний хоккеист забил гол в своей дебютной встрече за команду из Санкт-Петербурга.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
СКА подписал с Савиковым контракт на три года в результате обмена со «Спартаком».
Савиков дебютировал в МХЛ 6 сентября 2020 года в составе «Ладьи». 23 августа 2021 года в результате обмена на Владимира Бобылёва и денежную компенсацию пополнил систему московского «Спартака». Начал выступать в составе фарм-клуба воскресенского «Химика» в ВХЛ. Дебютировал в ВХЛ 9 сентября 2021 года. В октябре был переведён в «Спартак» для участия во встречах КХЛ, где провёл первый матч 11 октября 2021 года.
