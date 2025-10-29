Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Металлург, результат матча 29 октября 2025 года, счёт 4:0, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» 4:0, продлив серию побед до 11 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на «Татнефть-Арене» в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Ак Барс» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4:0, продлив серию побед до 11 встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Точными бросками в составе «Ак Барса» отметились Дмитрий Яшкин, Радэль Замалтдинов и Илья Карпухин, оформивший дубль.

«Ак Барс» побеждает в КХЛ весь октябрь. В последний раз казанская команда уступала 29 сентября в выездной игре с «Автомобилистом» (4:1) из Екатеринбурга. В следующем матче «Ак Барс» сразится дома с «Ладой» 1 ноября. Команда занимает второе место на Востоке, набрав 31 очко. У «Металлурга» — 32, он первый.

Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 3 ноября.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android