«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» 4:0, продлив серию побед до 11 матчей

В эти минуты на «Татнефть-Арене» в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Ак Барс» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4:0, продлив серию побед до 11 встреч.

Точными бросками в составе «Ак Барса» отметились Дмитрий Яшкин, Радэль Замалтдинов и Илья Карпухин, оформивший дубль.

«Ак Барс» побеждает в КХЛ весь октябрь. В последний раз казанская команда уступала 29 сентября в выездной игре с «Автомобилистом» (4:1) из Екатеринбурга. В следующем матче «Ак Барс» сразится дома с «Ладой» 1 ноября. Команда занимает второе место на Востоке, набрав 31 очко. У «Металлурга» — 32, он первый.

Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 3 ноября.