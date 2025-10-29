Скидки
Хоккей

«Ак Барс» установил клубный рекорд по продолжительности победной серии

«Ак Барс» установил клубный рекорд по продолжительности победной серии
Комментарии

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду «Татнефть-Арены» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» (3:0), доведя победную серию до 11 матчей. Это клубный рекорд, ранее казанцы не побеждали более 10 встреч подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

Команда Анвара Гатиятулина не уступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) весь октябрь. В последний раз в лиге казанцы проигрывали 29 сентября, когда уступили «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счётом 1:4. С тех пор у команды 11 побед.

Продлить победную серию «Ак Барс» сможет уже в ноябре, когда 1 ноября встретится с тольяттинской «Ладой» дома. Сейчас казанцы занимают второе место в Восточной конференции, набрав 31 очко. На первом месте «Металлург», у которого 32 очка.

