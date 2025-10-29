«Ак Барс» установил клубный рекорд по продолжительности победной серии

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду «Татнефть-Арены» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» (3:0), доведя победную серию до 11 матчей. Это клубный рекорд, ранее казанцы не побеждали более 10 встреч подряд.

Команда Анвара Гатиятулина не уступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) весь октябрь. В последний раз в лиге казанцы проигрывали 29 сентября, когда уступили «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счётом 1:4. С тех пор у команды 11 побед.

Продлить победную серию «Ак Барс» сможет уже в ноябре, когда 1 ноября встретится с тольяттинской «Ладой» дома. Сейчас казанцы занимают второе место в Восточной конференции, набрав 31 очко. На первом месте «Металлург», у которого 32 очка.