Нападающий «Металлурга» Кузнецов — последний по игровому времени в матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов занял последнее место по игровому времени в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (0:4). Форвард не появился на льду в третьем периоде встречи. Общее время игрока на льду составило 5.03.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами.

33-летний нападающий перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне Евгений выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 игр и набрал 37 (12+25) очков.

После 21 встречи «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками.