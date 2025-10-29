Нападающий «Металлурга» Кузнецов — последний по игровому времени в матче с «Ак Барсом»
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов занял последнее место по игровому времени в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (0:4). Форвард не появился на льду в третьем периоде встречи. Общее время игрока на льду составило 5.03.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4) 2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5) 3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5) 4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)
На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами.
33-летний нападающий перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне Евгений выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 игр и набрал 37 (12+25) очков.
После 21 встречи «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками.
