СКА одержал победу над «Сибирью», у новосибирцев пятое поражение подряд

Сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.
В составе армейцев отличились Матвей Короткий, Егор Савиков и Сергей Плотников. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачёв и Иван Чехович.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 19 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.
