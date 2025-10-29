Скидки
Главная Хоккей Новости

СКА — Сибирь, результат матча 29 октября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

СКА одержал победу над «Сибирью», у новосибирцев пятое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

В составе армейцев отличились Матвей Короткий, Егор Савиков и Сергей Плотников. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачёв и Иван Чехович.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 19 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

