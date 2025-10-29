Разин не стал отвечать на вопрос об отсутствии Кузнецова в третьем периоде

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал комментировать отсутствие нападающего команды Евгения Кузнецова в третьем периоде матча с «Ак Барсом» (0:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Евгений Кузнецов? Следующий вопрос», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Форвард не появился в третьем периоде встречи. Общее время игрока на льду составило 5.03. На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. 33-летний нападающий перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года.