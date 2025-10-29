Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин не стал отвечать на вопрос об отсутствии Кузнецова в третьем периоде

Разин не стал отвечать на вопрос об отсутствии Кузнецова в третьем периоде
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал комментировать отсутствие нападающего команды Евгения Кузнецова в третьем периоде матча с «Ак Барсом» (0:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

«Евгений Кузнецов? Следующий вопрос», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Форвард не появился в третьем периоде встречи. Общее время игрока на льду составило 5.03. На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. 33-летний нападающий перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года.

Материалы по теме
Нападающий «Металлурга» Кузнецов — последний по игровому времени в матче с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android