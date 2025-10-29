Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Разин: мы идём на первом месте, у нас всё нормально

Главный тренер «Металлурга» Разин: мы идём на первом месте, у нас всё нормально
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Ак Барса» (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

«Ак Барс» – с победой, с клубным рекордом. Они провели хорошую, самоотверженную, дисциплинированную игру. Наши ребята тоже играли хорошо, но не хватило дисциплины. [Много] мелочей, когда вместо блоков рикошеты в свои ворота. Впереди ещё много игр, на ошибках учатся.

Хоккей состоит из отрезков – бывают удачные, бывают неудачные. Бывает, что мы одну забросим, потом пропустим, бывает наоборот. Это хоккей. Мы на первом месте идём, у нас всё нормально. Чемпионат продолжается, есть проблемы, есть хорошие моменты, без этого никуда.

При счёте 0:0 была равная игра, гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили… Это проблема, но решаемая», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» 4:0, продлив серию побед до 11 матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android