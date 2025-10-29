Главный тренер «Металлурга» Разин: мы идём на первом месте, у нас всё нормально

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Ак Барса» (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» – с победой, с клубным рекордом. Они провели хорошую, самоотверженную, дисциплинированную игру. Наши ребята тоже играли хорошо, но не хватило дисциплины. [Много] мелочей, когда вместо блоков рикошеты в свои ворота. Впереди ещё много игр, на ошибках учатся.

Хоккей состоит из отрезков – бывают удачные, бывают неудачные. Бывает, что мы одну забросим, потом пропустим, бывает наоборот. Это хоккей. Мы на первом месте идём, у нас всё нормально. Чемпионат продолжается, есть проблемы, есть хорошие моменты, без этого никуда.

При счёте 0:0 была равная игра, гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили… Это проблема, но решаемая», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.