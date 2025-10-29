Главный тренер «Металлурга» Разин похвалил «Ак Барс» за достойный выход из кризиса

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) высказался о победной серии казанского клуба, которая составляет 11 матчей.

«Видно, что у «Ак Барса» сформировался коллектив, ребята играют друг за друга, всё получается. Они молодцы, что преодолели кризис, смогли выйти из него достойно. Это не всегда получается, молодцы, сейчас уже идут по накатанной, идёт процесс становления команды», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

После 21 встречи «Металлург» идёт на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками. «Ак Барс» занимает вторую строчку с 31 очком в 21 игре.