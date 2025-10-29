Скидки
Главный тренер «Металлурга» Разин похвалил «Ак Барс» за достойный выход из кризиса

Главный тренер «Металлурга» Разин похвалил «Ак Барс» за достойный выход из кризиса
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) высказался о победной серии казанского клуба, которая составляет 11 матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

«Видно, что у «Ак Барса» сформировался коллектив, ребята играют друг за друга, всё получается. Они молодцы, что преодолели кризис, смогли выйти из него достойно. Это не всегда получается, молодцы, сейчас уже идут по накатанной, идёт процесс становления команды», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

После 21 встречи «Металлург» идёт на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками. «Ак Барс» занимает вторую строчку с 31 очком в 21 игре.

