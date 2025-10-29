Разин: дисциплина хромала, наши ребята не валялись, артистизм не проявляли

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) прокомментировал желание магнитогорских хоккеистов в матче.

«У нас были моменты во втором периоде, был отрезок, когда появлялась куча моментов. Я не могу упрекнуть ни в чём ребят, они старались. Дисциплина хромала, наши ребята не валялись, артистизм не проявляли. Почему не реализовывали моменты? Билялов не успевал уворачиваться от шайб, сил не было, не успевал (смеётся)», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 3 ноября.