Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: дисциплина хромала, наши ребята не валялись, артистизм не проявляли

Разин: дисциплина хромала, наши ребята не валялись, артистизм не проявляли
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) прокомментировал желание магнитогорских хоккеистов в матче.

«У нас были моменты во втором периоде, был отрезок, когда появлялась куча моментов. Я не могу упрекнуть ни в чём ребят, они старались. Дисциплина хромала, наши ребята не валялись, артистизм не проявляли. Почему не реализовывали моменты? Билялов не успевал уворачиваться от шайб, сил не было, не успевал (смеётся)», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 3 ноября.

Материалы по теме
Главный тренер «Металлурга» Разин: мы идём на первом месте, у нас всё нормально
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android