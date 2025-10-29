Скидки
Яшкин: много новых игроков в команде, требовалось время, сейчас привыкли друг к другу

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал 11-ю победу подряд казанского клуба. Сегодня, 29 октября, команда победила «Металлург» со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

– 11-я победа подряд – новый клубный рекорд, какие эмоции?
– Здорово. Это позитивно.

– Есть ощущение, что команда наконец-то нашла свою игру и всё получается?
– Никогда не бывает так, чтобы получалось всё. Доводим игры до победного результата – хорошо.

– Что «Ак Барс» поменял в своей игре в октябре?
– Привыкли друг к другу. Много новых игроков в команде, требовалось время. Нашли правильный путь, – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
