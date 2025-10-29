Яшкин: много новых игроков в команде, требовалось время, сейчас привыкли друг к другу

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал 11-ю победу подряд казанского клуба. Сегодня, 29 октября, команда победила «Металлург» со счётом 4:0.

– 11-я победа подряд – новый клубный рекорд, какие эмоции?

– Здорово. Это позитивно.

– Есть ощущение, что команда наконец-то нашла свою игру и всё получается?

– Никогда не бывает так, чтобы получалось всё. Доводим игры до победного результата – хорошо.

– Что «Ак Барс» поменял в своей игре в октябре?

– Привыкли друг к другу. Много новых игроков в команде, требовалось время. Нашли правильный путь, – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.