Яшкин прокомментировал новую голевую песню от актёра и шоумена Айдара Гараева

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после победы над «Металлургом» (4:0) оценил голевую песню от актёра и шоумена Айдара Гараева.

– Лично вы обретаете уверенность вместе с командой?
– Все игры были неплохими, где-то не очень везло. Но так было и ранее. Всё придёт.

– Как вам новый голсонг (голевая песня)?
– Прикольный, нравится. Ожидал, что это ждёт. Ребята – молодцы, красавцы, делают интересное шоу.

– Какие впечатления от участия в шоу «Хоккейный борт»?
– Только положительные. Думаю, что всем интересно это смотреть. Развлекательный контент важен для популяризации хоккея, – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

