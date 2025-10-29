Замалтдинов — об игровой форме: у нас есть тренеры по физподготовке, работал с ними

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов после победы над «Металлургом» (4:0) прокомментировал игровую форму казанского клуба.

«Тимур Билялов – молодчик, пусть продолжает в том же духе. На арене была шикарная атмосфера. Главное, что выиграли и продлили серию. Мой гол? Спасибо Мише Фисенко, он хорошо скинул – мне оставалось забить. Хорошо, что всё так сложилось. Главное, что выиграли.

Как держал форму, пока не играл? Всё хорошо, у нас есть тренеры по физподготовке, по индивидуальной подготовке. Работал с ними – спасибо им. Я уверенно вышел и был готов», – передаёт слова Замалтдинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.