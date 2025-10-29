Виктор Козлов оценил четвёртую подряд победу «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итог победной игры с «Адмиралом» (6:1). Эта победа стала для уфимского клуба четвёртой подряд.

– Хорошая игра, понравилась самоотдача, забили столько голов, удача была на нашей стороны. Надо порадоваться немного и готовиться ко второму матчу, потому что послезавтра будет совсем другая игра. Очень приятно играть дома при полных трибунах. Огромное спасибо нашим болельщикам.

– Егор Сучков наконец-то забил. Что мешало ему отличиться раньше?

– Он всегда был хорош в борьбе. То, что забил два гола, – это, надеюсь, раскрепостит его, он дальше будет помогать команде выигрывать. Все сталкиваются с трудностями, но он не опускал руки и работал.

– Команда побеждает на фоне травм. Насколько это помогает сплотиться?

– Да, согласен, это видно. Ребята играют друг за друга, даже если кто-то ошибся, другой подчищает.

– Что сейчас с Александром Самоновым?

– Пока ничего не могу прокомментировать. Слухи ходят.

– Когда ждать Шелдона Ремпала?

– Он в процессе оформления документов. Есть вероятность, что он успеет до выездной серии.

– Есть намётки, как использовать Шелдона Ремпала?

– Я знаю его как игрока, найду ему применение. Когда он приедет, пообщаемся, посмотрим, в какой он форме. Намётки уже есть.

– Кто ближе всего к возвращению из травмированных?

– Ближе всех Артём Набиев и Пётр Хохряков, они уже вышли на лёд. Но как скоро они вернутся – не могу сказать, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».