Гатиятулин: когда выстраивали команду, хотели, чтобы у нас были три атакующих звена
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победной встрече с «Металлургом» (4:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4) 2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5) 3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5) 4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)
«Хәерле кич. Егетләр афәрин («Добрый вечер. Парни – молодцы» – тат. – Прим. «Чемпионата»). Все 60 минут играли с концентрацией, хорошо действовали в единоборствах. Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.
Когда выстраивали команду, то хотели, чтобы у нас было три звена: три под определённые задачи, атакующие, и одно – со своими задачами. Сложно для соперника сдерживать три. Когда есть все четыре звена, которые могут влиять на результат, это здорово», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
