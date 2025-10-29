Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: когда выстраивали команду, хотели, чтобы у нас были три атакующих звена

Гатиятулин: когда выстраивали команду, хотели, чтобы у нас были три атакующих звена
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победной встрече с «Металлургом» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

«Хәерле кич. Егетләр афәрин («Добрый вечер. Парни – молодцы» – тат. – Прим. «Чемпионата»). Все 60 минут играли с концентрацией, хорошо действовали в единоборствах. Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

Когда выстраивали команду, то хотели, чтобы у нас было три звена: три под определённые задачи, атакующие, и одно – со своими задачами. Сложно для соперника сдерживать три. Когда есть все четыре звена, которые могут влиять на результат, это здорово», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» 4:0, продлив серию побед до 11 матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android