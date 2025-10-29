Гатиятулин: когда выстраивали команду, хотели, чтобы у нас были три атакующих звена

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победной встрече с «Металлургом» (4:0).

«Хәерле кич. Егетләр афәрин («Добрый вечер. Парни – молодцы» – тат. – Прим. «Чемпионата»). Все 60 минут играли с концентрацией, хорошо действовали в единоборствах. Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

Когда выстраивали команду, то хотели, чтобы у нас было три звена: три под определённые задачи, атакующие, и одно – со своими задачами. Сложно для соперника сдерживать три. Когда есть все четыре звена, которые могут влиять на результат, это здорово», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.