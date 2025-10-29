Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин оценил игру Пустозёрова и Замалтдинова

Гатиятулин оценил игру Пустозёрова и Замалтдинова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победной игры с «Металлургом» (4:0) оценил игру нападающих казанского клуба Радэля Замалтдинова и Алексея Пустозёрова.

«Недавно говорили о Радэле. Я говорил, что он может играть на уровне КХЛ, но летом проиграл конкуренцию, при этом продолжав работать. Он правильно относился к ситуациям, когда получал мало игрового времени. Здравая конкуренция – правильная конкуренция.

Что касается Алексея Пустозерова, то я говорил, как мы определяем состав: идет анализ прошлого матча и функционального состояния игроков. Алексей выпал из игрового ритма, но готовился и был готов к матчу.
Как оцениваю их игру? Я оцениваю командную игру. Для нас важна командная игра. Все ребята сыграли здорово и с хорошей самоотдачей», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» 4:0, продлив серию побед до 11 матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android