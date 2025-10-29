Гатиятулин оценил игру Пустозёрова и Замалтдинова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победной игры с «Металлургом» (4:0) оценил игру нападающих казанского клуба Радэля Замалтдинова и Алексея Пустозёрова.

«Недавно говорили о Радэле. Я говорил, что он может играть на уровне КХЛ, но летом проиграл конкуренцию, при этом продолжав работать. Он правильно относился к ситуациям, когда получал мало игрового времени. Здравая конкуренция – правильная конкуренция.

Что касается Алексея Пустозерова, то я говорил, как мы определяем состав: идет анализ прошлого матча и функционального состояния игроков. Алексей выпал из игрового ритма, но готовился и был готов к матчу.

Как оцениваю их игру? Я оцениваю командную игру. Для нас важна командная игра. Все ребята сыграли здорово и с хорошей самоотдачей», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.