Гатиятулин высказался о рекордной победной серии «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о рекордной 11-матчевой победной серии казанского клуба.

«Нас мотивируют фотографии, которые висят у нас на базе. Но за серии в регулярных чемпионатах на эти стены не попасть. Продолжаем работать, сейчас только октябрь месяц.

Руководство не всегда может посещать наши матчи, но они всегда на связи. Притом это касается и не очень хороших периодов, то есть сентябрь месяц. Они были на связи и спрашивали, чем могут помочь. Они всегда рядом с нами. Рады, что они присутствовали на матче, у них появилось время. Поздравили и пообщались», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.