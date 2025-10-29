Скидки
Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение «Сибири» от СКА

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о поражении от СКА (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

— Неоднозначный матч в плане самоотдачи, нашей игре. Давать сопернику столько преимущества в большинстве… Где-то нагрузка легла, ушёл игровой ритм. В начале третьего периода быстрый гол, хотя предупреждали ребят о правиле первых трёх минут. Не знаю, с чем это связано, может, потеря концентрации, хотя вышли свежие. Затем последовало удаление, снова работали в меньшинстве.

Понравилось, что команда боролась до конца, перешли на три звена, забили второй гол, но не смогли правильно сыграть последнюю минуту, чтобы выпустить шестого полевого. Поэтому не удалось завоевать хотя бы одно очко.

— В конце третьего периода хотели снять вратаря, но не получилось, в чём причина?
— Там было больше минуты, мы стали вбрасывать шайбу, уже когда меньше оставалось. К сожалению, пятёрка, которая вышла после забитого гола, немного неправильно сыграла. Надо было сыграть проще, доставить шайбу в зону, пойти в давление. Мы сыграли неправильно, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

