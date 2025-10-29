Главный тренер «Сибири» Буцаев высказался о пяти поражениях клуба подряд

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после поражения от СКА (2:3) прокомментировал пять поражений подряд у новосибирского клуба.

— Пять поражений подряд, вы почти месяц работаете с командой, в чём видите причину?

— Есть очень много причин, вопросов. Пока мы не сможем играть целостно все 60 минут, ответ один – продолжать работать, требовать дисциплины, выполнения задания, самоотдачи. Хотя не могу сказать, что мы проигрываем безвольно. Где-то зарабатывали очки, но нюансы, которые не прощаются в такой лиге, это уже детали, которые требуют доработки. Во главе угла – игровая дисциплина.

— Когда команда находится на дне конференции, насколько сложно поддерживать эмоциональный фон?

— Это тот путь, который нужно пройти, выбраться из ситуации. Мы показываем хорошую игру, но не можем все 60 минут. Что-то мешает, может, психологический фактор. И сегодня не опустили руки, это огромный плюс, ребята идут до конца, стараются исправить ситуацию.

— У «Сибири» было одно из лучших меньшинств в лиге, но в последних матчах пропускаете. Что сломалось?

— Мы пропустили один гол, подкорректировали, что делали неправильно. Нельзя позволять сопернику столько играть в большинстве, это недоработка. Такие удаления, как сегодня, не оправданны. Но в этом компоненте мы и сейчас выглядим неплохо, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.