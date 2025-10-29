Скидки
Гатиятулин — о Билялове: период восстановления был длительным, это не проходит бесследно

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру вратаря казанского клуба Тимура Билялова.

«Как закончился прошлый сезон, Тимур сделал операцию. Его период восстановления был длительным, он пропустил часть подготовки. Это не проходит бесследно. Мы были вынуждены относиться к вратарям более бережно.

Илья Карпухин? Мы оцениваем ребят только по профессиональным качествам. Знаем возможности Ильи, знаем, на что он способен. Ему есть в чём добавлять, как и каждому игроку нашей команды. Задача тренерского штаба – раскрывать этот потенциал», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

