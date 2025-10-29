Главный тренер «Сибири» рассказал, когда в состав вернётся травмированный Фэрренс

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после поражения от СКА (2:3) рассказал о сроках возвращения травмированного защитника Дэвида Фэрренса.

— Когда в составе увидим травмированного Фэрренса?

— Думаю, в ближайших матчах, если не следующий, то в Челябинске он будет играть. Он с нами в поездке.

— Ваш сын начинал сезон в Петербурге, но не прижился. Был ли у вас в связи с этим особый настрой на СКА?

— Я никогда не занимаюсь реваншизмом, у каждого свой путь, своя судьба.

– У Уилсона не идёт игра, почему он не так результативен?

— Нужно подумать, пообщаться с ним. Он прекрасно понимает, что не показывает той игры, которой от него ждут. Он опытный парень, с характером, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.