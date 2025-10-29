Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» рассказал, когда в состав вернётся травмированный Фэрренс

Главный тренер «Сибири» рассказал, когда в состав вернётся травмированный Фэрренс
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после поражения от СКА (2:3) рассказал о сроках возвращения травмированного защитника Дэвида Фэрренса.

— Когда в составе увидим травмированного Фэрренса?
— Думаю, в ближайших матчах, если не следующий, то в Челябинске он будет играть. Он с нами в поездке.

— Ваш сын начинал сезон в Петербурге, но не прижился. Был ли у вас в связи с этим особый настрой на СКА?
— Я никогда не занимаюсь реваншизмом, у каждого свой путь, своя судьба.

– У Уилсона не идёт игра, почему он не так результативен?
— Нужно подумать, пообщаться с ним. Он прекрасно понимает, что не показывает той игры, которой от него ждут. Он опытный парень, с характером, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Американский защитник Фэрренс пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android