Карпухин: переписываем историю каждый день, хочется верить: лучшие матчи ещё впереди

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о рекордной 11-матчевой победной серии казанского клуба. Сегодня, 29 октября, команда победила «Металлург» со счётом 4:0.
«Мы переписываем историю каждый день. «Металлург» очень хороший соперник. Они играют больше на контратаках. Сегодня Тимур нам помог, мы ему – тоже. Такая рабочая командная победа.
Хорошо и уверенно провели сегодняшнюю встречу на всех линиях, вратарь наш здорово сыграл, молодые ребята помогали. По мне, получился такой эталонный матч. Лучший матч в сезоне? Хочется верить, что эти матчи у нас ещё впереди.
Играли от простого, соперник ошибался – мы их наказали. Мы ошибались меньше, воспользовались своими моментами. Первый матч с «Металлургом» не вспоминали, это уже история», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 29 октября 2025
-
23:18
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:21
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:23
-
21:21
-
21:04
-
20:55
-
20:44