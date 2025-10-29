Скидки
Карпухин: переписываем историю каждый день, хочется верить: лучшие матчи ещё впереди

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о рекордной 11-матчевой победной серии казанского клуба. Сегодня, 29 октября, команда победила «Металлург» со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

«Мы переписываем историю каждый день. «Металлург» очень хороший соперник. Они играют больше на контратаках. Сегодня Тимур нам помог, мы ему – тоже. Такая рабочая командная победа.

Хорошо и уверенно провели сегодняшнюю встречу на всех линиях, вратарь наш здорово сыграл, молодые ребята помогали. По мне, получился такой эталонный матч. Лучший матч в сезоне? Хочется верить, что эти матчи у нас ещё впереди.

Играли от простого, соперник ошибался – мы их наказали. Мы ошибались меньше, воспользовались своими моментами. Первый матч с «Металлургом» не вспоминали, это уже история», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

