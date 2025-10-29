Карпухин: в СКА теперь кусают локти? Не ко мне вопрос

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над «Металлургом» (4:0) поделился эмоциями от первого в карьере дубля.

– В СКА, наверное, теперь локти кусают?

– Не ко мне вопрос.

– Какие эмоции после первого в карьере дубля?

– Классные, разумеется. Помог команде. Спасибо партнёрам, что вывели на бросок, мне оставалось только сделать решающий бросок. Я стараюсь расти во всех аспектах, чтобы быть разносторонним игроком, собрать больше навыков. Здорово, что у меня сегодня получилось и забить, и не пропустить, принести максимум команде, – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.