Карпухин: в СКА теперь кусают локти? Не ко мне вопрос

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после победы над «Металлургом» (4:0) поделился эмоциями от первого в карьере дубля.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

– В СКА, наверное, теперь локти кусают?
– Не ко мне вопрос.

– Какие эмоции после первого в карьере дубля?
– Классные, разумеется. Помог команде. Спасибо партнёрам, что вывели на бросок, мне оставалось только сделать решающий бросок. Я стараюсь расти во всех аспектах, чтобы быть разносторонним игроком, собрать больше навыков. Здорово, что у меня сегодня получилось и забить, и не пропустить, принести максимум команде, – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

