Разин: есть дни, когда всё хорошо, жена постель застелила, борщ приготовила, бывает жесть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) прокомментировал ошибки хоккеистов магнитогорского клуба.

«Бывают дни, когда получается всё – жена постель застелила, борщ приготовила. Всё хорошо. А бывает – пришёл такой весёлый, а дома жесть – ребёнок уроки не сделал, собака нагадила. Бывает, что не получается забить, это хоккей. У нас бывало и так, что мы и по девять забивали. Хоккеисты – они люди, где-то ошибаются, где-то проявляют характер после этих ошибок», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 3 ноября.