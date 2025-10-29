Скидки
Хоккей

Разин: есть дни, когда всё хорошо, жена постель застелила, борщ приготовила, бывает жесть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) прокомментировал ошибки хоккеистов магнитогорского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

«Бывают дни, когда получается всё – жена постель застелила, борщ приготовила. Всё хорошо. А бывает – пришёл такой весёлый, а дома жесть – ребёнок уроки не сделал, собака нагадила. Бывает, что не получается забить, это хоккей. У нас бывало и так, что мы и по девять забивали. Хоккеисты – они люди, где-то ошибаются, где-то проявляют характер после этих ошибок», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 3 ноября.

