Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о Тутберидзе: немножко страшновато с ней разговаривать

Разин — о Тутберидзе: немножко страшновато с ней разговаривать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин рассказал, как ему удалось сфотографироваться с известным российским тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Ранее Разин опубликовал в соцсети фото с Этери Тутберидзе, сделанное во время этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

«Этери Тутберидзе? Немножко страшновато с ней разговаривать. Шучу, конечно, но я же не знаю, я подошёл к ней после женских соревнований, когда ещё продолжались соревнования, мужские начинались, откуда я знаю, подойдёшь, а она, может, в этот момент настраивает или настраивала спортсмена, сама настраивается.

Спасибо ей, что сфотографировалась, я думаю, что она вообще не знает, кто я такой», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Главный тренер «Металлурга» Разин похвалил «Ак Барс» за достойный выход из кризиса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android