Разин — о Тутберидзе: немножко страшновато с ней разговаривать

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин рассказал, как ему удалось сфотографироваться с известным российским тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Ранее Разин опубликовал в соцсети фото с Этери Тутберидзе, сделанное во время этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

«Этери Тутберидзе? Немножко страшновато с ней разговаривать. Шучу, конечно, но я же не знаю, я подошёл к ней после женских соревнований, когда ещё продолжались соревнования, мужские начинались, откуда я знаю, подойдёшь, а она, может, в этот момент настраивает или настраивала спортсмена, сама настраивается.

Спасибо ей, что сфотографировалась, я думаю, что она вообще не знает, кто я такой», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.