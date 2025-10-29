Разин — о вратарях: что вы всё хотите меня и нашу команду уязвить? У нас всё нормально

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) ответил на вопрос, есть ли проблема с вратарями в магнитогорском клубе.

«Вратарская проблема? Вы всё хотите меня уязвить, нашу команду уязвить… Всё у нас нормально. У нас хороший коллектив. То, что там у вратарей не получается, как говорится, и в обороне играет пятёрка, и в нападении играет пятёрка. Мы где-то недорабатываем в обороне, поэтому нагрузка такая на вратарей ложится, мы очень много таких, лёгких голов пропускаем. Когда вратаря разрывают и помощи от полевых игроков нет», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.