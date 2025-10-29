Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о вратарях: что вы всё хотите меня и нашу команду уязвить? У нас всё нормально

Разин — о вратарях: что вы всё хотите меня и нашу команду уязвить? У нас всё нормально
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:4) ответил на вопрос, есть ли проблема с вратарями в магнитогорском клубе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

«Вратарская проблема? Вы всё хотите меня уязвить, нашу команду уязвить… Всё у нас нормально. У нас хороший коллектив. То, что там у вратарей не получается, как говорится, и в обороне играет пятёрка, и в нападении играет пятёрка. Мы где-то недорабатываем в обороне, поэтому нагрузка такая на вратарей ложится, мы очень много таких, лёгких голов пропускаем. Когда вратаря разрывают и помощи от полевых игроков нет», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Разин: есть дни, когда всё хорошо, жена постель застелила, борщ приготовила, бывает жесть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android