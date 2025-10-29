Тренер «Металлурга» Разин обратился к журналисту, который его постоянно «дрючит»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» обратился к журналисту, который критикует наставника магнитогорского клуба.
«А где «БИЗНЕС Online», который меня постоянно «дрючит»? Вы закончили? Зашибись», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В Казани на «Татнефть-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Ак Барс» уверенно обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4:0, продлив серию побед до 11 встреч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4) 2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5) 3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5) 4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)
Для «Металлурга» это второе поражение за три матча. Клуб из Магнитогорска в следующей встрече сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 3 ноября.
