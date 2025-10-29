Разин: хорошо знаю Загитову, могу назвать своим учеником её папу Ильназа

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин рассказал, что хорошо знаком с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в связи с тем, её отец, Ильназ Загитов, играл под руководством Разина в хоккейном клубе из Ижевска «Ижсталь».

«С Этери Тутберидзе я не говорил. Я хорошо знаю Алину Загитову, ученицу Этери Тутберидзе. Я могу назвать своим учеником папу Алины Ильназа Загитова, потому что он у меня играл в Ижевске, я после себя рекомендовал его руководству после себя тренером поставить, он так же, как и я, как и мой тренерский штаб, привёл «Ижсталь» к финалу Высшей лиги.

Поэтому больше мы с Алиной говорили», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.