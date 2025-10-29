Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: хорошо знаю Загитову, могу назвать своим учеником её папу Ильназа

Разин: хорошо знаю Загитову, могу назвать своим учеником её папу Ильназа
Комментарии

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин рассказал, что хорошо знаком с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в связи с тем, её отец, Ильназ Загитов, играл под руководством Разина в хоккейном клубе из Ижевска «Ижсталь».

«С Этери Тутберидзе я не говорил. Я хорошо знаю Алину Загитову, ученицу Этери Тутберидзе. Я могу назвать своим учеником папу Алины Ильназа Загитова, потому что он у меня играл в Ижевске, я после себя рекомендовал его руководству после себя тренером поставить, он так же, как и я, как и мой тренерский штаб, привёл «Ижсталь» к финалу Высшей лиги.

Поэтому больше мы с Алиной говорили», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Разин — о Тутберидзе: немножко страшновато с ней разговаривать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android