Ларионов прокомментировал дебют Савикова за СКА

Ларионов прокомментировал дебют Савикова за СКА
Аудио-версия:
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) оценил дебют защитника Егора Савикова за санкт-петербургский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

— Непростая игра, она могла быть гораздо проще. Но два очка есть два очка, и это приятно.

– Савиков, ждали ли от него такого дебюта?
– Не хочется сразу говорить много высоких слов. Он был у меня в молодёжке, я его знаю. Когда мне дали команду 2002 года, именно дали, я её не выбирал, это был турнир Чёрного моря в мае. Там было 45 человек, я мало кого знал. Мне дали рейтинг игроков. Обычно я сужу по игрокам, как они ведут себя на льду, как катаются. Когда увидел мальчишку в полной маске, подъехал к нему, спросил, откуда он. Он сказал, что из Тольятти. Меня впечатлили маленькие детали его игры.

Когда я взял рейтинг, он был последним из 16 защитников. Не хочу никого обидеть, но тогда я понял, как люди оценивают игроков. То был ознакомительный сбор, после этого я пригласил его в августе на Турнир четырёх наций. Для него это были первые игры, и там он заблистал очень прилично. Когда о нём узнал «Спартак», они его купили. После этого в сентябре я приезжаю на игры, спрашиваю тренера «Спартака» – а где Савиков? А его отправили в ВХЛ или молодёжку. А мальчишка неординарный, я знал, чего от него ждать. Не было сомнений ставить его на игру и на большинство. Рад, что он не подвёл, потому что первый матч, всего одна тренировка. Считаю, он провёл хороший матч.

– Поставить его в спецбригаду решили, когда он на лёд вышел, или заранее?
– Егор был во второй бригаде на собрании бригад, вместе с Педаном. Андрей обладает сильрнейшим броском, но нужно иметь альтернативу. Егор даст мастерство, хладнокровие и тонкий элемент игры. А в меньшинстве игрок, обладающий хорошими качествами, должен адаптироваться сразу. Он это и делал, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новости. Хоккей
