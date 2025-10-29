Ларионов: Бабенко порекомендовал Знарок, набрал мне из Нью-Йорка

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) рассказал о приглашении Юрия Бабенко в тренерский штаб армейского клуба.

– Вашим ассистентом стал Юрий Бабенко, какова была ваша роль в его приглашении и за что он будет отвечать?

– Кетов перешёл в ВМФ, эта позиция – игра в меньшинстве, вбрасывания, игра в обороне – освободилась. Мы не сторонники ставить рамки, сказал ему – адаптируйся, смотри, знакомься с ребятами.

Моя роль такова, что я его знал. Моей инициативой было пригласить его из Америки, он приехал в СКА. Честный игрок, дисциплинированный, который знает, что такое правильный хоккей. Он меня тогда поразил, что он солидный игрок, который знает свою роль. Дальше у меня был разговор со Знарком, который его рекомендовал. Переговорил с Юрием Бабенко, и на этом свершилось подписание.

– Приглашение Бабенко согласовывали со Знарком?

– Не согласовывал, он его порекомендовал, набрал из Нью-Йорка. Олег позвонил, мы поговорили, я спросил ещё по паре людей, помимо этого. Юру я знаю, надо было просто ещё поинтересоваться у хоккейных людей. Мы пообщались и пришли к выводу, что он готов включиться в работу, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.