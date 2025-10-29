Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: Бабенко порекомендовал Знарок, набрал мне из Нью-Йорка

Ларионов: Бабенко порекомендовал Знарок, набрал мне из Нью-Йорка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) рассказал о приглашении Юрия Бабенко в тренерский штаб армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

– Вашим ассистентом стал Юрий Бабенко, какова была ваша роль в его приглашении и за что он будет отвечать?
– Кетов перешёл в ВМФ, эта позиция – игра в меньшинстве, вбрасывания, игра в обороне – освободилась. Мы не сторонники ставить рамки, сказал ему – адаптируйся, смотри, знакомься с ребятами.

Моя роль такова, что я его знал. Моей инициативой было пригласить его из Америки, он приехал в СКА. Честный игрок, дисциплинированный, который знает, что такое правильный хоккей. Он меня тогда поразил, что он солидный игрок, который знает свою роль. Дальше у меня был разговор со Знарком, который его рекомендовал. Переговорил с Юрием Бабенко, и на этом свершилось подписание.

– Приглашение Бабенко согласовывали со Знарком?
– Не согласовывал, он его порекомендовал, набрал из Нью-Йорка. Олег позвонил, мы поговорили, я спросил ещё по паре людей, помимо этого. Юру я знаю, надо было просто ещё поинтересоваться у хоккейных людей. Мы пообщались и пришли к выводу, что он готов включиться в работу, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Ларионов прокомментировал дебют Савикова за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android