Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов оценил игру своего сына, который вернулся в состав СКА после пропуска трёх матчей

Ларионов оценил игру своего сына, который вернулся в состав СКА после пропуска трёх матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) оценил игру своего сына Игоря, который вернулся в состав армейского клуба после пропуска трёх матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

– Ваш сын впервые за две недели вышел на лёд, как оцените его игру?
– После травмы на тренировке с подозрением на перелом, когда он принял на себя бросок… К счастью, обошлось. Когда выигрываешь 8:1, не было смысла что-то ломать. Последние дни он тренировался на фланге с Маратом и Воробьёвым. Считаю, у них неплохая химия. Не будем делать выводы, это первая игра в этом сочетании. Валька вернётся, будем смотреть дальнейшие сочетания. Сегодня эта линия провела хороший матч, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Ларионов: Бабенко порекомендовал Знарок, набрал мне из Нью-Йорка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android