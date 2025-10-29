Ларионов оценил игру своего сына, который вернулся в состав СКА после пропуска трёх матчей

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) оценил игру своего сына Игоря, который вернулся в состав армейского клуба после пропуска трёх матчей.

– Ваш сын впервые за две недели вышел на лёд, как оцените его игру?

– После травмы на тренировке с подозрением на перелом, когда он принял на себя бросок… К счастью, обошлось. Когда выигрываешь 8:1, не было смысла что-то ломать. Последние дни он тренировался на фланге с Маратом и Воробьёвым. Считаю, у них неплохая химия. Не будем делать выводы, это первая игра в этом сочетании. Валька вернётся, будем смотреть дальнейшие сочетания. Сегодня эта линия провела хороший матч, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.