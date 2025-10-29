Ларионов оценил игру своего сына, который вернулся в состав СКА после пропуска трёх матчей
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) оценил игру своего сына Игоря, который вернулся в состав армейского клуба после пропуска трёх матчей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4) 1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5) 2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5) 3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5) 3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)
– Ваш сын впервые за две недели вышел на лёд, как оцените его игру?
– После травмы на тренировке с подозрением на перелом, когда он принял на себя бросок… К счастью, обошлось. Когда выигрываешь 8:1, не было смысла что-то ломать. Последние дни он тренировался на фланге с Маратом и Воробьёвым. Считаю, у них неплохая химия. Не будем делать выводы, это первая игра в этом сочетании. Валька вернётся, будем смотреть дальнейшие сочетания. Сегодня эта линия провела хороший матч, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
