«Талант без труда превращается в ничто». Главный тренер СКА – о Голдобине

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) прокомментировал отсутствие в составе нападающего Николая Голдобина.

– Когда ждать Зыкова и Голдобина?

– С Валькой я разговариваю каждый день, иногда по два раза. С его травмой нельзя форсировать. Решили дать ему возможность полностью восстановиться, ориентировочно ещё неделя. По Голдобину – когда начнёт правильно тренироваться, выкладываться, тогда начнёт играть. Пока недоволен его отношением к делу.

– Что конкретно вам не нравится в Голдобине?

– Мы не судим игрока по очкам. Очки – хорошая вещь, но вклад в команду – это рабочая этика. Для меня было бы лучше меньше очков, но больше рабочей этики, отдачи. Очки приходят, когда делаешь правильные вещи. У нас нет игроков, которые не отрабатывают в оборону, не борются за шайбу. Я не вижу его в составе только по этой причине. Талант без труда превращается в ничто. Хочу, чтобы парень это полнял. Ему это всё сказано открыто. Я хочу отдачи. зрители хотят видеть усилие. Но по очкам судить – не мой стиль.

Есть борьба за шайбу, есть желание… Представьте актёра, который выходит на сцену, и должен дать спектакль жизни. Вот этого не хватает. Это то, что отделяет суперзвезду от подмастерья. Это тяжёлый труд, который нужно делать каждый день, когда не хочется, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.