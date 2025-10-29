Скидки
«Талант без труда превращается в ничто». Главный тренер СКА – о Голдобине

«Талант без труда превращается в ничто». Главный тренер СКА – о Голдобине
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) прокомментировал отсутствие в составе нападающего Николая Голдобина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

– Когда ждать Зыкова и Голдобина?
– С Валькой я разговариваю каждый день, иногда по два раза. С его травмой нельзя форсировать. Решили дать ему возможность полностью восстановиться, ориентировочно ещё неделя. По Голдобину – когда начнёт правильно тренироваться, выкладываться, тогда начнёт играть. Пока недоволен его отношением к делу.

– Что конкретно вам не нравится в Голдобине?
– Мы не судим игрока по очкам. Очки – хорошая вещь, но вклад в команду – это рабочая этика. Для меня было бы лучше меньше очков, но больше рабочей этики, отдачи. Очки приходят, когда делаешь правильные вещи. У нас нет игроков, которые не отрабатывают в оборону, не борются за шайбу. Я не вижу его в составе только по этой причине. Талант без труда превращается в ничто. Хочу, чтобы парень это полнял. Ему это всё сказано открыто. Я хочу отдачи. зрители хотят видеть усилие. Но по очкам судить – не мой стиль.

Есть борьба за шайбу, есть желание… Представьте актёра, который выходит на сцену, и должен дать спектакль жизни. Вот этого не хватает. Это то, что отделяет суперзвезду от подмастерья. Это тяжёлый труд, который нужно делать каждый день, когда не хочется, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

