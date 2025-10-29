«Старую собаку учить новым трюкам бесполезно». Ларионов – о Плотникове

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) оценил стиль игры форварда Сергея Плотникова.

– Плотников в последнее время не уходит без набранных очков. Вы ему разрешили делать то, что он любит, – втыкаться, биться, бороться, и у него дело пошло?

– Абсолютно правильно. Старую собаку учить новым трюкам бесполезно. Всё равно хочется, чтобы некоторые вещи он делал более изящно, более правильно. Но он делает то, что может сделать полезного. Хочется, чтобы в его игре иногда была простота, бывают моменты, когда риск не оправдан. Рад, что он обретает уверенность, становится вожаком команды. Не скажу, что в этом возрасте начинаешь сдавать обороты, всё в твоей голове. На тренировках видно, насколько он стал более быстрым, исполнительным. Это переносится в очки, голы, моменты в тех матчах, когда команде нужно побеждать, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.