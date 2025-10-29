Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Старую собаку учить новым трюкам бесполезно». Ларионов – о Плотникове

«Старую собаку учить новым трюкам бесполезно». Ларионов – о Плотникове
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Сибирью» (3:2) оценил стиль игры форварда Сергея Плотникова.

– Плотников в последнее время не уходит без набранных очков. Вы ему разрешили делать то, что он любит, – втыкаться, биться, бороться, и у него дело пошло?
– Абсолютно правильно. Старую собаку учить новым трюкам бесполезно. Всё равно хочется, чтобы некоторые вещи он делал более изящно, более правильно. Но он делает то, что может сделать полезного. Хочется, чтобы в его игре иногда была простота, бывают моменты, когда риск не оправдан. Рад, что он обретает уверенность, становится вожаком команды. Не скажу, что в этом возрасте начинаешь сдавать обороты, всё в твоей голове. На тренировках видно, насколько он стал более быстрым, исполнительным. Это переносится в очки, голы, моменты в тех матчах, когда команде нужно побеждать, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
«Талант без труда превращается в ничто». Главный тренер СКА – о Голдобине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android