Тренер «Адмирала»: в каждом матче у нас есть игроки, которые не хотят выполнять задание

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное гостевое поражение от «Салавата Юлаева» (1:6).

«Сегодня у нас мало что получилось. Какое-то фатальное невезение — три гола с рикошетов. Во многих эпизодах мы не были похожи сами на себя. Вопрос, как играть стабильнее, а не отрезками — доносится и разжёвывается. В каждом матче у нас есть игроки, которые по каким-то причинам не выполняют или не хотят выполнять задание, теряют концентрацию. Так было и в Казани. Мы видим, но пока не можем достучаться до них», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

В следующей игре команды встретятся вновь. Матч в Уфе состоится 31 октября.