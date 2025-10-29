Тренер «Адмирала»: в каждом матче у нас есть игроки, которые не хотят выполнять задание
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное гостевое поражение от «Салавата Юлаева» (1:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Сучков – 02:04 (5x5) 2:0 Хохлачёв (Калинюк, Жаровский) – 30:00 (5x4) 3:0 Фаизов (Кузнецов) – 30:32 (5x5) 4:0 Сучков (Жаровский) – 34:51 (5x5) 4:1 Старков (Гутик, Шэн) – 36:51 (5x5) 5:1 Жаровский – 37:43 (5x4) 6:1 Цулыгин (Хохлачёв, Родевальд) – 53:11 (5x5)
«Сегодня у нас мало что получилось. Какое-то фатальное невезение — три гола с рикошетов. Во многих эпизодах мы не были похожи сами на себя. Вопрос, как играть стабильнее, а не отрезками — доносится и разжёвывается. В каждом матче у нас есть игроки, которые по каким-то причинам не выполняют или не хотят выполнять задание, теряют концентрацию. Так было и в Казани. Мы видим, но пока не можем достучаться до них», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
В следующей игре команды встретятся вновь. Матч в Уфе состоится 31 октября.
