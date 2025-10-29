Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер «Адмирала»: в каждом матче у нас есть игроки, которые не хотят выполнять задание

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное гостевое поражение от «Салавата Юлаева» (1:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Сучков – 02:04 (5x5)     2:0 Хохлачёв (Калинюк, Жаровский) – 30:00 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 30:32 (5x5)     4:0 Сучков (Жаровский) – 34:51 (5x5)     4:1 Старков (Гутик, Шэн) – 36:51 (5x5)     5:1 Жаровский – 37:43 (5x4)     6:1 Цулыгин (Хохлачёв, Родевальд) – 53:11 (5x5)    

«Сегодня у нас мало что получилось. Какое-то фатальное невезение — три гола с рикошетов. Во многих эпизодах мы не были похожи сами на себя. Вопрос, как играть стабильнее, а не отрезками — доносится и разжёвывается. В каждом матче у нас есть игроки, которые по каким-то причинам не выполняют или не хотят выполнять задание, теряют концентрацию. Так было и в Казани. Мы видим, но пока не можем достучаться до них», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

В следующей игре команды встретятся вновь. Матч в Уфе состоится 31 октября.

Новости. Хоккей
