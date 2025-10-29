Результаты матчей КХЛ на 29 октября 2025 года

Сегодня, 29 октября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 29 октября 2025 года:

«Авангард» — «Барыс» — 4:3;

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 6:1;

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:0;

СКА — «Сибирь» — 3:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 28 очками после 20 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.