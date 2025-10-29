Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 29 октября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 29 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 октября, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 октября 2025 года:

«Омские Крылья» – «Звезда» — 1:4;
«Зауралье» – «Химик» — 4:2;
«Рубин» – «Торпедо-Горький» — 2:1 Б;
«Барс» – ЦСК ВВС — 2:1 ОТ;
«Тамбов» – «Горняк-УГМК» — 1:5;
«Буран» – «Магнитка» — 3:2;
«Ростов» – «Челмет» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 31 очко в 19 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 21 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android