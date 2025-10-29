Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 29 октября 2025 года

Сегодня, 29 октября, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 октября 2025 года:

«Омские Крылья» – «Звезда» — 1:4;

«Зауралье» – «Химик» — 4:2;

«Рубин» – «Торпедо-Горький» — 2:1 Б;

«Барс» – ЦСК ВВС — 2:1 ОТ;

«Тамбов» – «Горняк-УГМК» — 1:5;

«Буран» – «Магнитка» — 3:2;

«Ростов» – «Челмет» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 31 очко в 19 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 21 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).